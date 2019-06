SARANNO DUE LE DATE ITALIANE PER LIAM GALLAGHER NEL FEBBRAIO 2020, NEL FRATTEMPO ECCO “THE RIVER”

Liam Gallagher torna in concerto in Italia con due attesissimi show​ il 15 febbraio 2020 a Roma (Palazzo dello Sport) e il 16 a Milano (Mediolanum Forum).

Liam ritorna inoltre con un nuovo disco, “Why Me? Why Not.”, in uscita il prossimo 20 settembre su etichetta Warner Records. Il nuovo progetto è anticipato dai singoli “Shockwave” e “The River”.

​

La messa in vendita generale partirà dalle ore 10.00 di venerdì 12 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

I fan che pre-ordineranno il disco ‘Why Me? Why Not.’​ riceveranno l’accesso esclusivo alla pre-sale del tour dalle ore 10.00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 10.00 di venerdì 12. Gli iscritti a My Live Nation su www.livenation.it avranno invece modo di accedere alle prevendite dalle ore 10.00 di giovedì 11 luglio (per 24 ore).

​

Su ‘Why Me? Why Not.’ Liam promette: “Volevo che questo mio secondo disco fosse superiore a quello precedente. Sarà un album migliore di “As You Were” e questo la dice lunga, perché è stato un disco epico, no?!”

​

Liam porterà il disco in giro per l’Europa e l’Inghilterra con un tour di 23 date: dalla O2 Arena di Londra alla MEN Arena di Manchester. L’enorme richiesta di biglietti ha da sempre contraddistinto i tour solisti di Liam (basti pensare ai 100,000 biglietti venduti in una mattinata per il precedente tour in UK o ai 40,000 venduti in una manciata di minuti per il suo concerto al Finsbury Park).

​

Calendario completo del tour:

​

NOVEMBRE

11 – Cardiff, Motorpoint Arena

12 – Birmingham, Arena

14 – Aberdeen, P&J Live

15 – Glasgow, The SSE Hydro

17 – Newcastle, Utilita Arena

18 – Sheffield, FlyDSA Arena

20 – Manchester, MEN Arena

21 – Liverpool, M&S Bank Arena

24 – Dublino, 3Arena

26 – Nottingham, Motorpoint Arena

28 – Londra, O2 Arena

​

FEBBRAIO

1 – Oslo, Spektrum

2 – Stoccolma, Annexet

4 – Copenhagen, Vega

5 – Amburgo, Sporthalle

7 – Amsterdam, Ziggo Dome

10 – Colonia, Palladium

11 – Berlino, Tempodrom

13 – Monaco, Tonhalle

15 – Roma, Palazzo Dello Sport

16 – Milano, Mediolanum Forum

18 – Vienna, Gasometer

21 – Parigi, Zenith