NICK MASON AFFERMA CHE SE GILMOUR E WATERS FACESSERO LA PACE LUI SAREBBE PRONTO A TORNARE SOTTO IL NOME PINK FLOYD

Interessante chiacchierata di Nick Mason, storico batterista dei Pink Floyd, con Matteo Cruccu del Corriere della Sera.

Il 75enne batterista sta per tornare in Italia in un tour solista che lo vedrà riproporre vari classici, anche oscuri, della sua band, soffermandosi anche su album come “The Piper at the Gates of Dawn” e “A Saucerful of Secrets”. Ammette di non aver voglia di andare in pensione e di avere nostalgia di Syd Barrett, bruciatosi troppo presto, “come James Dean“.

Non poteva mancare la domanda su un a possibile reunion dei Pink Floyd, ma Nick Mason ha le idee chiare, ribandendo che Waters e Gilmour dovrebbero sotterrare l’ascia di guerra. Se loro si mettessero d’accordo, beh, Nick sarebbe già pronto. Ce la faranno?

Intanto ricordiamo l’imminente tour…

Mason e compagni suoneranno lunedì 8 all’Arena La Civitella di Chieti (per il Chieti Summer Festival), domenica 14 al Pala De André di Ravenna (all’interno del Ravenna Festival), martedì 16 alla Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma (per il Rock In Roma), mercoledì 17 all’Area Santa Giuliana di Perugia (all’interno dell’Umbria Jazz) e giovedì 18 in Piazza Della Loggia a Brescia.

Credit Foto: Capitol Records [Public domain], via Wikimedia Commons