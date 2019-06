TRACK: THE PADDY CAKES Wasted on Me

Non male, da Melbourne, questi The Paddy Cakes capitanati da Dalton Tripodi.

Va detto, non si brilla certo per originalità, e siamo sui territori dell’indie rock più edibile, che però potrebbe piacere ai fan di gente come i primi We Are Scientists, The Pigeon Detectives e Two Door Cinema Club, senza scomodare altri nomi che dalla prima metà del secolo in corso sono considerati pesi massimi del settore.

Wasted On Me by The Paddy Cakes

L’EP d’esordio “Broken at Best” è dello scorso Marzo, mentre “Wasted on Me” è il nuovo singolo degli australiani. Ed il ricettario è quello più classico: un riff trascinante di chitarra che supporta le strofe, per poi creare la giusta atmosfera un attimo prima di schiacciare sul pedale del distorto ed esplodere a braccetto di un ritornello a presa diretta, avanti fino a sublimare in un assolo breve ma graffiante.

Tutto molto semplice, ma a conti fatti gli inneschi funzionano davvero.

Diamogli una chance e vediamo cosa viene fuori…