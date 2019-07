GUARDA KYLIE MINOGUE RIUNIRSI CON NICK CAVE SUL PALCO DI GLASTONBURY

Kylie Minogue è stata protagonista di uno momenti più alti dello scorso weekend festivaliero.

Sul palco di Glastonbury ad affiancare l’artista australiana, per la prima volta ospite del mega evento di Pilton, Somerset, nel bel mezzo della sua perfomance, ha fatto capolino Nick Cave.

I fortunati presenti hanno così assistito al ‘remake’ dal vivo della loro storica collaborazione ovvero il duetto di “Where the wild roses grow” singolo portante di “Murder Ballads” nono disco pubblicato da Cave e i suoi Bad Seeds nel 1996.

Oltre a Cave la Minogue ha poi duettato anche con Chris Martin.

Nel 2005 Kylie Minogue fu costretta a cancellare la sua partecipazione a Glastonbury a causa del cancro al seno che l’aveva colpita.

In 2005, when @kylieminogue had to pull out of Glastonbury due to breast cancer, many artists paid homage with covers of her biggest hits.@coldplay were one of those bands.

Today, Kylie duets with Chris Martin to repay the favour… 😍#Glastonbury2019 pic.twitter.com/lERL0oFVmt

— BBC One (@BBCOne) 30 giugno 2019