GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO DI ONE TRUE PAIRING, IL NUOVO PROGETTO DI TOM FLEMING DEI WILD BEASTS

Il cantautore e polistrumentista Tom Fleming, meglio conosciuto come voce baritonale e fondatore dei Wild Beasts, torna oggi con il suo nuovo progetto solista One True Pairing.

Nel nuovo brano, “One True Pairing”, realizzato da Domino Recording Company, fra chitarre dissonanti e synth aggressivi, l’inimitabile voce di Fleming canta: “And I’m not some kind of white knight, I was burning all my hope and all my life”.

Riguardo al moniker Fleming afferma, “One True Pairing (OTP) è un termine tratto dal mondo delle fan fiction dove i fan scrivono delle relazioni sentimentali perfette che hanno sempre sognato. L’idea che il principe azzurro e la principessa indifesa vivano per sempre felici e contenti non è per niente divertente.”

Questa e una serie di altre tematiche – identità maschile, classe, gusto – sono le fondamenta di One True Pairing. “Volevo scrivere del mondo reale,” afferma Fleming “è una canzone sulla speranza, sul cadere e sul rialzarsi di nuovo con gli occhi aperti e pieno di meraviglie; sullo sbagliare per poi vedere le cose per quello che sono realmente. È una canzone d’amore o ciò che c’è di più vicino. Il nome del progetto è una beffa ma questa volta lo penso sinceramente, al 100% . Porta le tue cicatrici con orgoglio, mostrale a chi non lo fa, non capiranno mai cosa significano. One True Pairing, spero che vi piaccia.”

