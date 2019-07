SAM FENDER: NUOVO SINGOLO MA IL VIDEO VIENE CANCELLATO

Brutta disavventura per una fan di Sam Fender che, a causa degli effetti stroboscopici del nuovo video, ha avuto una crisi epilettica.

TW for distressing images:

I have never shared a video of whay my seizures look like publicly but this is what happens when artists like @samfendermusic and @troyesivan use autoplay strobes for promo.

This is part of one of multiple seizures I will have this evening. pic.twitter.com/YwyWCswqmU

— Emily Linka (@emilylinka) July 2, 2019