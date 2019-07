HENRY ROLLINS STILA LA LISTA DEI SUOI ALBUM PUNK PREFERITI DI SEMPRE

Henry Rollins, tra le tante cose storico frontman della band hardcore californiana Black Flag, è da tempo ospite speciale, come illustre collaboratore, sulle pagine di Rolling Stone e LA Weekly.

In uno dei suoi recenti articoli pubblicati sul settimanale di Los Angeles Rollins stila la sua personale lista dei migliori dischi punk di sempre.

Liste come queste generano confusione scrive Rollins

Cos’è il Punk? I Wire potrebbero essere considerati anche Post Punk? E band come PIL, Joy Division, Television, Patti Smith, Suicide e Killing Joke? E i Gang Of Four, i 999 e le Banshees?

e ancora:

Per me è una scarsa definizione… io parto dai classici UK 1977, Pistols e Clash…

Ecco la lista, senza un particolare ordine, di punk albums firmata da Henry Rollins:

The Clash – The Clash, 1977.

Generation X – Generation X, 1977.

The Adverts – Crossing the Red Sea, 1978.

X Ray Spex – Germ Free Adolescents, 1978.

The Sex Pistols – Never Mind the Bollocks, 1977.

The Ramones – The Ramones, 1976.

Eater – The Album, 1977.

The Damned – Damned Damned Damned,1977.

The Fall – Hex Enduction Hour, 1982.

The Buzzcocks – Another Music In A Different Kitchen, 1978.

The Saints – (I’m) Stranded, 1977.

UK Subs – Another Kind of Blues, 1979.

Wire – Pink Flag, 1977.

The Lurkers – Fulham Fallout, 1978.

Alternative TV – The Image Has Cracked, 1978.

The Ruts – The Crack, 1979.

The Germs – GI, 1979.

X – Los Angeles, 1980.

The Minutemen – The Punchline, 1981.

Stiff Little Fingers – Inflammable Material, 1979.

Qui un pò di sano Black Flag sound:

