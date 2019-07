LE VIVIAN GIRLS TORNANO INSIEME E ANNUNCIANO UN NUOVO ALBUM. ECCO IL SINGOLO “SICK”

A distanza di quasi otto anni e mezzo dal precedente, “Share The Joy”, le Vivian Girls torneranno il prossimo 20 settembre, via Polyvinyl Record Co., con un nuovo LP, il loro quarto: il disco, che si chiamerà “Memory”, segna il ritorno del trio statunitense dopo lo scioglimento nel 2014.

Contentente dodici pezzi, il nuovo album è stato registrato insieme al produttore Rob Barbato (Kevin Morby, The Fall).

Il disco “è pieno di riflessioni personali su relazioni tossiche, la falsa promessa di un nuovo amore, battaglie per la salute mentale e trovare modi per accettarsi attraverso tutto questo”, spiega la press-release.

Il primo singolo estratto si chiama “Sick” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Memory” Tracklist:

1. Most Of All

2. Your Kind Of Life

3. Sick

4. At It Again

5. Lonely Girl

6. Something To Do

7. Sludge

8. Memory

9. I’m Far Away

10. Mistake

11. All Your Promises

12. Waiting In The Car

Photo Credit: Yvonne Gao