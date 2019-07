QUARTO ALBUM PER MARK MORRISS DEI BLUETONES. ASCOLTA IL SINGOLO “ALL THE WRONG PEOPLE”

Dopo aver firmato lo scorso anno per la Reckless, Yes, Mark Morriss ha annunciato che pubblicherà il suo quarto album, “Look Up”, il prossimo 20 settembre: il disco arriva a quattro anni dal precedente, “A Taste Of Mark Morriss”.

Il frontman dei Bluetones lo aveva già pubblicato nel 2017, grazie al supporto ottenuto dai fan attraverso una campagna Pledge Music, ma ora il musicista inglese ha deciso di realizzarlo ufficialmente in vinile, CD e in formato digitale, attraverso la giovane etichetta inglese.

Registrato nel 2016 insieme al produttore Gordon Mills, l’album si muove su territori synth-pop, lasciando, invece, il cantautorato acustico.

Il primo estratto si chiama “The Wrong People” e lo potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

“Look Up” Tracklist:

1. Adventures

2. Roll Away

3. All The Wrong People

4. Holiday Of A Lifetime

5. Poor Me, Poor Me

6. Cowboy Juice

7. But, Still…

8. Rimini

9. All You Talk About

10. The Beans

11. Mother Moon

Photo Credit: Ben Meadows