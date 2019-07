THE KINKS AL LAVORO SU NUOVA MUSICA?

In una nuovissima intervista con Rolling Stone, Dave Davies ha dichiarato che i rimanenti componenti dei Kinks “stanno lavorando duramente sulla ristampa del loro concept-album “Arthur (Or The Decline And Fall Of The British Empire)”, prevista per il prossimo ottobre in occasione del 50° anniversario: “E’ praticamente fatta. E’ un pacchetto molto interessante, che vedrà anche altri pezzi di quel periodo come la mia canzone solista “Hold My Hand””.

Nel frattempo, però, i Kinks hanno iniziato a lavorare anche su altro vecchio materiale, tra cui alcune tracce mai realizzate e altre non ancora terminate. “E’ qualcosa che sta andando avanti da un paio di anni. Abbiamo continuato ad andare indietro e abbiamo ascoltato molto vecchio materiale. Ci sono cose davvero molto buone, mentre per altre c’è bisogno di lavorarci su”, ha precisato Dave.

Inoltre la storica band del nord di Londra ha registrato anche nuove canzoni scritte dal fratello, Ray. Il batterista originale, Mick Avory, ha suonato in alcune di queste, mentre in altre dietro al drumkit siede Ben Henrit, altro ex batterista dei Kinks. Non si sa ancora, invece, chi suonerà il basso, visto che i due precedenti bassisti della formazione inglese, Pete Quaife e Jim Rodford, sono entrambi morti. “Le canzoni per ora sono solo delle demo, ma di buona qualità. Ray sta analizzando altro materiale che potremmo usare. L’intenzione è di fare funzionare questa cosa, ma non c’è ancora nessun contratto”, ha continuato Dave.

Parlando di un possibile tour, Davies è sembrato possibilista, pur non garantendo nulla: “Non so veramente. Credo che sia possibile. Non è fuori questione, ma in questo momento è troppo presto per dirlo. Sarebbe divertente.”