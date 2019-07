IGGY POP ANNUNCIA IL SUO NUOVO ALBUM “FREE” IN USCITA IL 6 SETTEMBRE. ASCOLTA LA TITLE TRACK.

Iggy Pop annuncia oggi il suo nuovo album “Free” in uscita il 06 settembre su Loma Vista/Caroline International, distribuzione Universal.

Seguito di “Post Pop Depression” (leggi la recensione) del 2016, l’album della carriera di Iggy con la posizione più alta nelle classifiche, “Free” non ha nulla in comune con il suo predecessore – o con qualsiasi altro album del cantante americano. Riguardo al processo che ha portato Iggy e i musicisti principali Leron Thomas e Noveller a creare questo album cupo e contemplativo, Iggy afferma:

Questo è un album dove altri artisti parlano per me, ma io presto la mia voce…

Alla fine del tour di Post Pop Depression, ero sicuro di essermi liberato dal problema di insicurezza cronica che mi ha perseguitato per troppo tempo.

Ma mi sono anche sentito esausto. E ho sentito di volermi mettere in ombra, girare le spalle e andarmene via. Volevo essere libero. So che è un’illusione, e che la libertà è solo qualcosa che senti tu, ma ho vissuto la mia vita fino ad ora con la convinzione che quella sensazione è tutto ciò che vale la pena inseguire; tutto ciò di cui hai bisogno – non per forza felicità e amore, ma la sensazione di essere liberi.

Questo album in qualche modo mi è capitato, e ho lasciato che accadesse.

Ascolta “Free”:

“Free” Tracklist​:

1. Free

2. Loves Missing

3. Sonali

4. James Bond

5. Dirty Sanchez

6. Glow In The Dark

7. Page

8. We Are The People

9. Do Not Go Gentle Into That Good Night

10. The Dawn

Credit Foto: Harmony Korine