ORCHESTRA DELLA TOSCANA E PRAGUE PHILHARMONIC ORCHESTRA – ROCK THE OPERA @ MUSART FESTIVAL (FIRENZE, 17/07/2019)

Nella suggestiva Piazza Santissima Annunziata, una delle più intime e belle del capoluogo toscano, l’Orchestra della Toscana incontra la Prague Philharmonic Orchestra per questo “Rock the Opera”.

La cornice, come anticipato, è d’eccezione: il palco dà le spalle alla chiesa della Santissima Annunziata, mentre ai lati l’ambiente viene chiuso da una parte dalla Loggia dei Servi di Maria, dall’altro dall’altra dall’Istituto degli Innocenti, e sullo sfondo, come dipinta, spunta la Cupola del Brunelleschi. Uno spettacolo nello spettacolo sarebbe invertire la posizione del palco perché il pubblico godesse di cotanta ulteriore bellezza (se logisticamente possibile, ça va sans dire), ma di certo la location lascia comunque a bocca aperta.

Tornando alla musica, l’ensemble è diretto dal maestro Friedemann Riehle, mentre valori aggiunti sono le tre voci femminili (Leanne Jarvis, Marketa Poulickova e Nikoleta Spalasova), la chitarra elettrica di Rony Janecek e le percussioni di Frantisek Hönig.

E’ affascinante sentire, performate dall’orchestra sinfonica, pezzi che hanno fatto la storia del rock: da “With or Without You” degli U2, per attingere a piene mani da Deep Purple, AC/DC, Led Zeppelin e Pink Floyd (“Shine on You Crazy Diamond” è a dir poco sublime) e soprattutto dai Queen del compianto Freddy Mercury: la chiusura, demandata a “We Are The Champions”, è un inno che coinvolge e fa cantare tutta la piazza.

Una bella serata in musica, un fiore all’occhiello per il MusArt Festival, che ha ancora in palinsesto grandi momenti per allietare ulteriormente l’estate fiorentina.