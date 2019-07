BRUTTE NOTIZIE DAI FONTAINES D.C.: CANCELLATE ALCUNE DATE PER MOTIVI DI SALUTE.

Brutte notizie dai Fontaines D.C.

Gli irlandesi hanno comunicato che per motivi di salute dovranno cancellare la propria presenza da alcuni festival in giro per il mondo: quindi, niente Paleo Festival di Nyon, niente Truck Festival, Deer Shed Festival e Y Not Festival in Inghilterra (gli slot erano previsti per questa settimana), e niente Thing Festival (Washington, seconda metà di Agosto).

<Questo messaggio è difficile da dare a tutti voi. A causa di problemi di salute ci troviamo nella sgradevole situazione di dover mancare ai seguenti festival: Paleo Festival Nyon (Svizzera), Truck Festival (UK), Deer Shed Festival (UK), Y Not Festival (UK) e Thing Festival (UK). Vogliamo essere sicuri che ognuno sappia che i concerti sono una delle più importanti e soddisfacenti parti delle nostre vite, e così faremo tutto quello che possiamo per far sì che nessuno dei tour possa essere influenzato da quanto sopra.

Chiediamo scusa a tuti quelli che aspettavano di prendere parte a questi festival. Attendiamo a nostra volta di vedervi alle rimanenti date previste per quest’estate.

Tutto il nostro amore ed apprezzamento,

Fontaines D.C.>

Photo By Daniel Topete.