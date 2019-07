DAMON ALBARN SI DIMOSTRA PIUTTOSTO CRITICO VERSO IL PENSIERO POLITICO DI MORRISSEY

Damon Albarn si dimostra piuttosto critico verso il recente sostegno di Morrissey per il partito politico di estrema destra in Gran Bretagna.

In una nuova intervista con NME, Albarn e il compagno di band Paul Simonon (the Good, the Bad & the Queen, ovviamente) hanno espresso il loro pensiero contro il cantante degli Smiths per le sue opinioni politiche controverse.

Quando gli è stato chiesto di Moz, Albarn lo ha descritto come “un’anima complicata“, mentre Simonon ha chiesto: “Vive in Inghilterra?”

“No, vive in California“, replica Albarn. “Non gli importa, lo sta facendo solo per mandare in bestia la gente“.

“A volte se sei lontano e non vivi nel paese, allora hai un’idea sbagliata di ciò che la realtà è partendo dalla base“, ha detto Simonon. “È lo stesso di John Lydon – è arrivato ad un certo livello e ha diritto ad avere le sue opinioni, ma se non vivi qui, la tua visione è come se fosse in una bolla“.

“Sì, sono assolutamente d’accordo, non dovresti nemmeno avere un’opinione,” aggiunge Albarn. “Se non vivi nello stato di cui parli, non dovresti dilettarti nella sua politica perché non hai la sensibilità per capire, devi vivere anche nel mondo emotivo delle persone, non solo avere l’idea di qualcosa. E’ molto lontano dalla realtà. Quindi io penso che se vuoi essere infelice e inglese, beh, devi essere infelice e inglese fino in fondo.”

Ricordiamo che Morrissey è diventato più esplicito e lampante nel suo sostegno a For Britain negli ultimi mesi, indossando anche una spilla del partito durante una performance televisiva e difendendo le loro idee politiche controverse.

