GUARDA IL VIDEO DI “FIERE”, ASSAGGIO DEL PROSSIMO ALBUM DEI THERE WILL BE BLOOD

GUARDA IL VIDEO DI “FIERE”, ASSAGGIO DEL PROSSIMO ALBUM DEI THERE WILL BE BLOOD

There Will Be Blood (band nata nel lontano 2009 in quel di Varese) presentano il video di “Fiere” che fa da preludio al prossimo album “Beyond”, in arrivo entro il 2019. “Beyond” è il quarto lavoro in studio (oltre a due EP) della band, attiva da dieci anni, che ama definire il proprio genere Raw Blues: un Blues grezzo, crudo, diretto, una miscela di Hill Country Blues, RockN’Roll , Funk, che richiama alla memoria il sound caratteristico delle colonne sonore dei film Western. There Will Be Blood hanno all’attivo anche una cospicua attività live, che ha permesso loro di esibirsi in diversi Festival italiani e di andare anche all’estero (Norvegia).

Brano decisamente potente e carico questo “Fiere” e se il buongiorno si vede dal mattino, il nuovo disco dei ragazzi di Varese sarà davvero una balla botta allo stomaco.

“Beyond“, ci fanno sapere le note stampa, è un concept album di undici brani che racconta l’avventura soprannaturale di un ragazzo in lutto per la perdita della madre. Affronta il concetto dell’Oltre, inteso sia come superamento dei propri vincoli, sia come valicamento dell’esistenza mortale.