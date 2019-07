ARAB STRAP, ANNUNCIATA LA RISTAMPA IN VINILE DEL PRIMO ALBUM “THE WEEK NEVER STARTS ROUND HERE”: DISPONIBILE DAL 13 SETTEMBRE SU CHEMIKAL UNDERGROUND.

23 anni dopo la sua uscita originale, “The Week Never Starts Round Here”, l’album di debutto degli Arab Strap è stato rimasterizzato e sarà disponibile dal prossimo 13 settembre, sempre per la stessa etichetta che lo aveva pubblicato originariamente, ovvero Chemikal Underground.

Il disco è stato registrato in periferia di Glasgow presso lo studio MCM – dove anche i compagni di etichetta Mogwai e The Delgados hanno registrato i loro debutti per un’operazione gemella a quella dell’iterazione tra Chemikal Underground i Chem19. Per questa nuova edizione i nastri originali sono stati scrupolosamente ri-elaborati da Paul Savage, storico produttore del giro di Glasgow e collaboratore di Mogwai, Franz Ferdinand, Deacon Blue e The Twilight Sad.

“The Week Never Starts Round Here” contiene probabilmente la canzone più famosa degli Arab Strap, ovvero ‘The First Big Weekend’, brano che scrissero come b-side quando l’album era presumibilmente finito.

È un disco molto personale e chiuso dice Moffat, riassumendo “The Week Never Starts Round Here”. Ha un carattere molto distinto ed è unico, il che è raro.

È una cosa buffa e divertente, aggiunge Middleton. Lo amerò sempre perché è il nostro primo, ma anche perché è ingenuo e sfacciato. I veri musicisti probabilmente lo odiano, ma il suo punto di forza è la mancanza di tecnicismo.

Gli Arab Strap si sono formati a Falkirk nel 1995 e si sono sciolti nel 2006 dopo aver pubblicato sei album in studio. “The Week Never Starts Round Here” è stato originariamente pubblicato il 25 novembre 1996 su Chemikal Underground, numero di catalogo CHEM010.

TRACKLISTING LATO A

Coming Down

The Clearing

Driving

Gourmet

I Work in A Saloon

Wasting

General Plea to A Girlfriend

TRACKLISTING LATO B

The First Big Weekend

Kate Moss

Little Girls

Phone Me Tonight

Blood

Deeper

Foto di Martyn Goodacre/Getty Images (1996)