OGGI “WATOOSH!” DEI PEZZ COMPIE 20 ANNI

Sicuramente lo sapevate, ma i canadesi Billy Talent, apprezzata band punk-rock melodica di inizio secolo, inizialmente si chiamavano Pezz. E “Watoosh!” fu il loro primo album, pubblicato senza l’appoggio di una major (come Billy Talent, la Warner aprirà presto l’ala protettrice).

Melodico, impulsivo, con sangue ska, emo e hardcore, ma dietro un abito pop, baldanzoso e ruffiano quanto basta (l’opener “M & M” richiama direttamente “Psycho Killer” di casa Talking Heads, e come secret track in chiusura troviamo una cover dei connazionali The Tragically Hip, che hanno il loro ottimo seguito in patria), a tratti ai limiti del cartoonoso (provare per credere pezzi come “Nita”), è difficile nascondere l’indole adrenalinica che li consacrerà come uno dei gruppi punk, nella sua accezione più pop-rock, della scena intercontinentale.

A successo ottenuto (e a nome cambiato, pare per ragioni legali), l’album verrà diffuso nuovamente nel 2005 via Atlantic Records: che Benjamin Kowalewicz, Ian D’Sa e compari ci sapessero fare, forse era già facile immaginarlo all’epoca, e pezzi incalzanti e spinti come “When I Was a Little Girl” sono un manifesto in tal senso. Scommettere che avrebbero raggiunto tale successo mondiale, più difficile.

Un buon motivo per andarsi a sentire, vent’anni dopo, questo “Watoosh!”.

Pezz – Watoosh!

Data di pubblicazione: 23 Luglio 1999

Tracce: 17

Lunghezza: 42:54

Etichetta: S/R

Produttori: Brad “Merlin” Nelson

Tracklist:

1. M & M

2. Fairytale

3. Nita

4. Mother’s Native Instrument

5. Bird in the Basement

6. Recap

7. When I Was a Little Girl

8. Warmth of Windows

9. Square Root of Me

10. Absorbed

11. Silence

12. Silence

13. Silence

14. Silence

15. Silence

16. Silence

17. New Orleans Is Sinking (The Tragically Hip cover)