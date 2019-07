THE HOLD STEADY: “YOU DID GOOD KID” è IL NUOVO SINGOLO

Come abbiamo annunciato poche settimane fa, The Hold Steady pubblicheranno il loro settimo album, “Thrashing Thru The Passion”, il prossimo 16 agosto via Frenchkiss Records.

Il disco, che arriva a distanza di oltre cinque anni dal precedente, “Teeth Dream”, è stato registrato a The Isokon Studio di Woodstock, New York: il nuovo LP è stato prodotto da Josh Kaufman e contiene cinque nuovi brani e cinque pezzi già pubblicati digitalmente.

Oggi intanto il gruppo capitanato Craig Finn ha rilasciato un nuovo singolo, “You Did Good Kid”, che potete ascoltare qui sotto.

Hey, listen to "You Did Good Kid", which is out now!

