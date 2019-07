I THIRD EYE BLIND RENDONO NOTO IL NUOVO SINGOLO “SCREAMER” CHE DA IL TITOLO AL PROSSIMO ALBUM

I veterani Third Eye Blind sono sempre più lanciati. Mentre è in pieno svolgimento il loro tour americano con i Jimmy Eat World, la band di San Francisco annuncia “Screamer”, il nuovo album atteso per il 18 ottobre.

Il primo assaggio è proprio con la title track in cui, a essere sinceri, non troverete i classici suoni a cui la band ci aveva abituato.

Nel disco di cui trovate la tracklist più in basso sono annunciato un po’ di ospiti e il più importante è Billy Corgan dei Pumpkins.

Screamer

The Kids Are Coming (to take you down)

Ways

Tropic Scorpio

Walk Like Kings

Turn Me On

Got So High

Who Am I

Light It Up

2X Tigers

Take a Side

Who Am I (acoustic)