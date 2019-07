PRIMO ASSAGGIO DA TEGAN AND SARA DEL NUOVO ALBUM: ASCOLTA “I’LL BE BACK SOMEDAY”

Guardano al passato Tegan and Sara per il nuovo album “Hey, I’m Just Like You” atteso a fine settembre. Il seguito di “Love You to Death” del 2016 infatti comprende brani rielaborati e ri-registrati dei loro anni dell’adolescenza. Uno di questi è il nuovo singolo “I’ll Be Back Someday”.

In una dichiarazione, Sara ricorda con affetto questo passato: “Avevamo implorato una chitarra elettrica e per il nostro sedicesimo compleanno ne abbiamo ottenuto una. Ovviamente, abbiamo dovuto condividerla, quindi è diventata un’arma che abbiamo rubato dalle stanze degli altri, barricandoci dietro porte chiuse, con la chitarra in mano. Urlavamo sul piccolo amplificatore, abbiamo testato le nostre voci scrivendo canzoni punk, tagliandoci i pollici sulle corde.”