SECONDO ALBUM PER CARLA DAL FORNO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “TOOK A LONG TIME”

A distanza di tre anni dal suo debutto sulla lunga distanza, “You Know What It’s Like”, Carla Dal Forno ritornerà il prossimo 4 ottobre con un nuovo LP, “Look Up Sharp”, che sarà realizzato via Kallista Records, l’etichetta di sua proprietà.

Il secondo LP della musicista synth-pop australiana di origini italiane viene definito come “più ampio, arrotondato e personale” nella press-release.

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo “Took A Long Time” e qui sotto potete vedere il relativo video, diretto da Ludovic Sauvage.

“Look Up Sharp” Tracklist:

1. No Trace

2. Hype Sleep

3. So Much Better

4. Leaving For Japan

5. I’m Conscious

6. Don’t Follow Me

7. Heart Of Hearts

8. Took A Long Time

9. Creep Out Of Bed

10. Push On