THIS IS ENGLAND ’92: ERA TUTTO UNO SCHERZO! LA SERIE NON CI SARà!

Cancelliamo tutto e smettiamo di brindare. Il fatto che la nuova serie “This Is England 92” sia in arrivo è solo uno scherzo. Di pessimo gusto, aggiungiamo noi.

Ce lo conferma Shane Meadows in persona, che, via Twitter, smentisce il tutto senza nemmeno uno spiraglio di speranza. Evidentemente il clamore era stato così tanto che è dovuto intervenire per chiarire come stavano le cose.

Here’s an announcement for you…. Don’t believe everything you read on the internet.

Mr Turgoose has become delrious. Please send assistance!

NO CONFIRMATION OF ANY NEW THIS IS ENGLAND.

Sorry.

— ShaneMeadows.co.uk (@ShadyMeadows) 27 luglio 2019