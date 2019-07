NUOVO ALBUM DEI JULIE’S HAIRCUT A OTTOBRE. ECCO IL SINGOLO “UNTIL THE LIGHTS GO OUT”

I Julie’s Haircut stanno per ritornare con un nuovo album: la band emiliana, infatti, pubblicherà il prossimo 4 ottobre, via Rocket Recordings, “In The Silence Electric”.

Composto da nove tracce, il disco è “onnipresente con la sua ipnotica intensità”. ci fa sapere la press-release, “un paesaggio sonoro incredibile e versatile costruito attraverso strati su strati di strumentazione e una voce a combustione lenta.”

Ad anticipare la nuova uscita del gruppo psych-rock reggiano ci pensa il primo singolo “Until The Lights Go Out”, che potete ascoltare qui sotto.

“In The Silence Electric” Tracklist:

1. Anticipation Of The Night

2. Emerald Kiss

3. Until The Lights Go Out

4. Lord Help Me Find The Way

5. Sorcerer

6. Darlings Of The Sun

7. In Return

8. Pharaoh’s Dream

9. For The Seven Lakes

Photo Credit: Erik Messori