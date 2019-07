I MINIMAL COMPACT RITORNANO CON UN NUOVO ALBUM. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “STATIK DANCIN'”

Formatisi ad Amsterdam nel lontano 1980 i Minimal Compact facevano parte di quella ondata di band post-punk, letteralmente esplose in quel periodo.

Il gruppo ha suonato in tutto il mondo dalla Polonia al Giappone ed è diventato famoso per i suoi live energici, imprevedibili e intensi.

Dopo essersi sciolti nel 1988, i Minimal Compact sono comunque rimasti piuttosto influenti: nel 2004 c’è stata la prima reunion per una manciata di concerti e da allora, di tanto in tanto, il gruppo si riunisce per qualche tour.

Ora è arrivata la volta di un nuovo album, “Creation Is Perfect”, in uscita il prossimo 25 ottobre per la loro etichetta, chiamata semplicemente Minimal Compact: dopo essersi riuniti con il produttore e loro storico collaboratore Colin Newman, frontman e chitarrista dei Wire, la band ha riregistrato sette vecchie canzoni in nuove versioni assolutamente vitali e piene di classe.

A completare il lavoro ci pensa poi “Holy Roar”, l’unico brano inedito di questo LP.

Il primo estratto da questo nuovo lavoro è la opening track “Static Dancin'”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Creation Is Perfect” Tracklist:

1. Statik Dancin’

2. Take Me Away

3. Nada

4. Raging Souls

5. Not Knowing

6. My Will

7. The Well

8. Holy Roar (new track)

Photo Credit: Roy Tee