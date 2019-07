ASCOLTA “I THINK YOU’RE WONDERFUL” IL NUOVO SINGOLO DEGLI HUSKY LOOPS

Hanno decisamente messo in allerta anche Annie Mac che nel suo programma alla BBC Radio 1 ne ha cantato le lodi, stiamo parlando dei “nostrani” (ma ormai sono londinesi a tutti gli effetti) Husky Loops (Pier Danio Forni, Pietro Garrone e Tommaso Medica) che pubblicano il loro nuovissimo singolo “I Think You Are Wonderful” via Fighting Ourselves / 30th Century Records.

Pied Danio Forni ne parla così: “I Think You Are Wonderful” è una canzone sull’amore universale, sul perdono, sull’empatia, sulla resilienza. Voglio che le persone ascoltino questo e sisentano incoraggiate a dire a qualcuno a cui tengono che è meraviglioso. Dobbiamo essere forti e amarci l’un l’altro, perché nel 2019 ci vengono venduti molti messaggi negativi. L’attuale panorama politico in tutto il mondo fa paura e i nostri governi promuovono la paura. Voglio che i nostri fan ascoltino questa canzone e si sentano felici e pieni di spirito. Gli esseri umani sono programmati per notare e ricordare notizie ed eventi negativi, ma dobbiamo avere speranza, dobbiamo lottare per rimanere felici e sani di mente.”

“I Think You’re Wonderful” è tratto dall’album di debutto degli Husky Loops “I CAN’T EVEN SPEAK ENGLISH”, che uscirà il 6 settembre: coronamento di un climax di consensi e di uscite che vede protagonista la band dal 2016, con un picco toccato nel 2018 con la firma per l’etichetta di Danger Mouse e l’apparizione nella colonna sonora di FIFA 19. Ma il bello deve ancora arrivare!