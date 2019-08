GLI STARCRAWLER ANNUNCIANO IL LORO NUOVO ALBUM E SVELANO IL SINGOLO “BET MY BRAINS”

I losangelini Starcrawler, dopo aver scritto brani che hanno fatto guadagnare loro la stima di Shirley Manson e Elton John e dopo aver supportato band e artisti del calibro di Beck, Foo Fighters, Spoon, The Distillers, MC5, annunciano oggi il secondo album “Devour You” in uscita l’11 ottobre su Rough Trade Records.

“Devour You” a quanto dicono le note stampa è un album che cattura l’essenza e la potenza della band dal vivo. Prodotto da Nick Launay (Nick Cave & the Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs, L7) ai Sunset Studios, “Devour You” porterà l’intensità feroce del loro album di debutto omonimo del 2018, a livelli molti alti. Con una gamma di suoni più elaborata, ricca e dura, “Devour You” emette una sensibilità cruda e una potenza indomabile.

Riguardo all’album, Arrow De Wilde afferma “l’album racchiude tutto il sangue, il sudore, le ginocchia sbucciate e le dita rotte di uno show degli Starcrawler.” Oggi la band condivide anche il video per “Bet My Brains” che, a essere sinceri ci piace, ma non ci fa impazzire come speravamo. Degli Starcrawler a dire il vero non avevamo nemmeno apprezzato moltissimo la cover di “Pet Sematary” dei Ramones, brano che era risultato davvero senza mordente e scolastico.

L’album sarà disponibile in edizione limitata su vinile nero/rosso marmoreo con copertina realizzata con la tecnica scratch and sniff.

Ecco la tracklist:

1. Lizzy

2. Bet My Brains

3. Home Alone

4. No More Pennies

5. You Dig Yours

6. Toy Teenager

7. Hollywood Ending

8. She Gets Around

9. I Don’t Need You

10. Rich Taste

11. Born Asleep

12. Tank Top

13. Call Me A Baby

Photo credit: Autumn De Wilde