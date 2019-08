I FOALS SVELANO “BLACK BULL”, IL PRIMO SINGOLO DAL LORO NUOVO LP

Come già annunciato alcuni mesi fa i Foals pubblicheranno ben due album in questo 2019: “Everything Not Saved Will Be Lost Part 1” (leggi la recensione) è uscito lo scorso marzo, mentre “Everything Not Saved Will Be Lost Part 2” arriverà il prossimo 18 ottobre via Warner.

In una recente intervista con NME, il frontman Yannis Philippakis ha definito il nuovo lavoro come “un disco rock” rispetto al suo predecessore.

Dopo aver svelato ieri la data di uscita del loro sesto LP, oggi sono arrivate anche la tracklist e il primo singolo “Black Full”, di cui potete vedere il video (diretto da Niall O’Brien) qui sotto.

“Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2” Tracklist:

1. Red Desert

2. The Runner

3. Wash Off

4. Black Bull

5. Like Lightning

6. Dreaming Of

7. Ikaria

8. 10,000 Feet

9. Into The Surf

10. Neptune