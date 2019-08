ASIA ARGENTO E ANTON NEWCOMBE SONO GLI OSPITI SPECIALI NEL NUOVO BRANO DI DAVID J

Non smette la collaborazione tra David J e il mondo del cinema. Se nel precedente singolo “The Auteur” c’era stato il contributo di Rose McGowan, ecco che in questa nuova “Migena And The Frozen Roses” compare la voce della nostra Asia Argento (che canta in italiano) oltre al buon Anton Newcombe dei Brian Jonestown Massacre. Il singolo (che uscirà ufficialmente il 6 settembre) è la nuova anticipazione di “Missive To An Angel From The Halls Of Infamy And Allure”, l’album (sarà un doppio) dell’ex Bauhaus e Love and Rockets atteso per il 18 ottobre.

Migena And The Frozen Roses by David J with Asia Argento & Anton Newcombe

David J parla così del brano: “Ho scritto queste parole mentre ero in tour, su un volo da Torino a Berlino, mentre pensavo ad Anton Newcombe. Avevamo programmato di registrare qualcosa di nuovo insieme nel suo studio. Questa collaborazione ha immediatamente fatto centro. Anton abbiamo registrato un ritmo di base e abbiamo realizzato un pezzo, improvvisato, basato sulla mia parte di chitarra acustica. Anton lavora molto rapidamente e le idee continuavano ad arrivare da una parte e dall’altra. Su suggerimento di Anton ho aggiunto un basso distorto. Devo dire che sono stato enormemente colpito dalle invenzioni musicali di Anton. Tutto quello che gli è venuto in mente – parti di tastiera, archi, percussioni, ecc. – ha funzionato immediatamente. Dopo poche ore avevamo una traccia strumentale molto potente. Tutto ciò che serviva ora era qualche voce. Anton mi ha chiesto se avevo qualche poesia e così ho preso il mio libro con il pezzo di Migena. La recitazione parlata ha funzionato perfettamente su quella musica. Mi è poi venuto in mente che questo brano sarebbe stato adatto per Asia Argento, attrice, regista e anche musicista. Lei e Anton avevano già lavorato insieme al suo eccellente album, “Total Entropy”. Asia mi aveva già contattato diversi anni fa con una richiesta di lavorare insieme. “David, facciamo arte!” Bene, ora era il momento! Poi ho scoperto che era col raffreddore, a letto a New York City. Allora, semplicemente, le ho chiesto di scrivere qualcosa in italiano su una rosa rossa e poi una rosa gialla e registrare la sua voce sul suo telefono e inviare il tutto a noi, a Berlino. Abbiamo messo la sua voce sexy molto gutturale (resa ancora più roca dalla malattia) nel mix e con un leggero aggiustamento di Anton ha funzionato benissimo. Il mio intervento parla di un incontro che avevo appena avuto a Torino con una bellissima ragazza albanese. Adoro il risultato finale.”