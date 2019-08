GUARDA IL VIDEO DI “GYMNASION”, IL NUOVO SINGOLO DI HÅN

A fine maggio HÅN ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Gymnasion”, ottenendo ottime recensioni da importanti siti internazionali.

In questi ultimi giorni la giovane musicista dark-pop ha condiviso anche il relativo video che potete vedere qui sotto.

“Avete mai visto “Mother”? Quel film mi ha colpito tantissimo per come ha usato i posti e i personaggi come una grande metafora per dire qualcos’altro. Ecco, in “Gymnasion”, la villa rappresenta il periodo della mia adolescenza, le ragazze i ricordi relativi, e io sono io. Questa è la legenda che serve per interpretare il finale e le coreografie”, ha spiegato HÅN.

“”Gymnasion” è come chiudere un capitolo e andare avanti, ma continuare a girarsi con la coda nell’occhio per vedere se è davvero così. Il video è molto metaforico, il finale è la mia parte piú esplicita: è come se dicesse che quella parte di me esiste solo come ricordo, anche se spiegare le cose ne riduce la bellezza e preferirei che ognuno si facesse la propria idea su ciò che vede.”