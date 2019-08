NUOVO ALBUM PER ELVIS DEPRESSEDLY. “JANE, DON’T YOU KNOW ME” è IL PRIMO SINGOLO

A distanza di quattro anni dal suo settimo album “New Alhambra”, Elvis Depressedly sta per tornare con un nuovo LP, “Depressedelica”, la cui uscita è prevista per il prossimo 4 ottobre via Run For Cover Records.

Mat Cothran, il musicista della Nord Carolina titolare del progetto ha parlato del nuovo album: “Sono conosciuto per questo genere di musica bedroom-pop lo-fi, ma mi piacciono anche l’elettronica, le cose sperimentali e la psichedelia. La musica è sempre stata la cosa più bella e potente nella mia vita e, più di ogni cosa, volevo che questo disco mostrasse quanto sia importante per me.”

Il primo singolo si chiama “Jane, Don’t You Know Me?” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Depressedelica” Tracklist

1. Who Can Be Loved In This World?

2. Jane, Don’t You Know Me?

3. Chariot

4. Primal Sigh

5. Can You Hear My Guitar Rotting?

6. Holo World

7. Chariot (Reprise)

8. Peace On Earth

9. Control

10. Let’s Break Up The Band

11. New Love In The Summertime

Photo Credit: Sid Sowder