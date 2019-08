THE NEW PORNOGRAPHERS: OTTAVO ALBUM A SETTEMBRE. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “FALLING DOWN THE STAIRS OF YOUR SMILE”

A distanza di due anni e mezzo dal loro LP precedente, “Whiteout Conditions” (leggi la recensione), The New Pornographers stanno per ritornare con un nuovo album, “In The Morse Code Of Brake Lights”, in uscita il prossimo 27 settembre via Concord Music Group / Collected Work.

Il disco è stato prodotto dal cantante del gruppo canadese, A.C. Newman.

Qui sotto, intanto, potete ascoltare il primo singolo, “Falling Down The Stairs Of Your Smile”.

“In The Morse Code Of Brake Lights” Tracklist:

1. You’ll Need A Backseat Driver

2. The Surprise Knock

3. Falling Down The Stairs Of Your Smile

4. Colossus Of Rhodes

5. Higher Beams

6. Dreamlike And On The Rush

7. You Won’t Need Those Where You’re Going

8. Need Some Giants

9. Opening Ceremony

10. One Kind Of Solomon

11. Leather On The Seat

Photo credit: Jenny Jimenez