OGGI “TWO DANCERS” DEI WILD BEASTS COMPIE 10 ANNI

Dieci anni sono passati e “Two Dancers”, secondo album dei Wild Beasts, rimane intatto nella sua freschezza e attualità.

A mio gusto personale (e opinabilissimo) è, non solo, la perla all’interno della discografia della band di Kendall, ma uno dei dischi fondamentali di questo inizio secolo, indipendentemente dal fatto che si sia appassionati di metal o R’n’B.

“Two Dancers” ha segnato uno stacco deciso dal loro primo lavoro “Limbo Panto”, più acerbo e giocoso. Alla loro seconda prova i Wild Beasts si sono presentati in uno stato di grazia con dieci pezzi dal suono più compatto e omogeneo, che segnerà anche la loro produzione seguente.

C’è ritmo, melodia, art rock allo stato puro.

La partenza è fulminea col trittico “The Fun Powder Plot” e i primi due singoli estratti “Hooting & Howling” e “All the King’s Men”. La trasognata “When I’m Sleepy” ci da un attimo di tragua e lasciandoci entrare ancor di più nel loro mondo. “We Still Got the Taste Dancin’ on Our Tongues” (3° singolo), ci riporta alla reltà giusto prima di affrontare la title-track divisa in due parti: la prima oscura e nervosa, la seconda calma e delicata come il sonno dopo il sesso. Al risveglio ci attende “This Is Our Lot” (mio pezzo preferito dell’album) che incalza suadente per portarci al finale con l’eterea “Underbelly” e la ninna nanna malata di “Empty Nest”.

Da scoprire o rispolverare!

Pubblicazione: 3 agosto 2009

Durata: 37:26

Dischi: 1

Tracce: 10

Genere: Art rock / Indie rock

Etichetta: Domino Records

Produttore: Richard Formby, Wild Beasts

The Fun Powder Plot – 5:35

Hooting & Howling – 4:35

All the King’s Men – 3:59

When I’m Sleepy – 2:09

We Still Got the Taste Dancin’ on Our Tongues – 4:35

Two Dancers (i) – 4:06

Two Dancers (ii) – 2:37

This Is Our Lot – 4:32

Underbelly – 1:54

Empty Nest – 3:24