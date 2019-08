TRACK: IVORY WAVE

C’è un bel team dietro a questo nuovo singolo degli Ivory Wave. Si sono infatti mossi Matt Terry (uno che ha già lavorato con Prodigy, The Enemy/, You Me At Six) e Adrian Bushby (per lui collaborazioni con Muse, Foo Fighters, U2). Andamento melodico azzeccato, buon groove e ritornellone che entra irresistibile.



I 5 ragazzi di Birmingham si stanno dando un sacco da fare per trovare le melodie giuste nel loro mix di indie e dance e anche questa volta colpiscono il bersaglio con la nuova canzone “Uptown”. La band dopo aver supportato gente di tutto rispetto come DMA’S, The Twang o Superfood sembra davvero pronta per fare un salto decisivo per aspirare a ottimi palcoscenici.

Il brano, come dice George Johnson, parla “dell’esagerare quando esci a bere. Il fatto è che per tutta la settimana mandi messaggi ai tuoi amici e pianifichi grandi serate, per poi svegliarti con i postumi di una sbornia, tutti i tuoi soldi spesi e 20 chiamate perse dalla tua ragazza. Ha smesso di essere allettante per me.”

Photo by James Kay