NOEL GALLAGHER: A SETTEMBRE ARRIVA IL NUOVO EP

A due mesi circa (era stato pubblicato il 14 giugno) dall’uscita dell’ EP “Black Star Dancing”, Noel Gallagher annuncia un nuovo EP, il secondo della trilogia (“Ho tre nuovi lavori in uscita quest’anno, l’ultimo uscirà a dicembre“, così aveva detto Noel parlando del 2019). Il secondo EP, “This Is The Place”, sarà pubblicato il 27 settembre su etichetta Sour Mash e conterrà tre brani inediti e due remix.

Cosa dovremo attenderci? Pare che Stone Roses e Smiths saranno i modelli di riferimento per il sound, e Noel aggiunge:”immagino i ragazzi in giacca a vento ascoltare l’EP mentre guardano le Adidas degli amici chiedendo: “Dove le hai prese queste?“. A noi le scarpe Adidas (Gazelle su tutte!) fanno sempre venire in mente il britpop, quindi la cosa è un buon segno.

Domani dovrebbe arrivare anche il primo brano.

1. This Is The Place

2. A Dream Is All I Need To Get By

3. Evil Flower

4. This Is The Place (Dense&Pika Remix)

5. Evil Flower (Rhe Reflex Revision)





Photo credit: Mitch Ikeda