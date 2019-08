NOEL GALLAGHER SVELA IL PRIMO ASSAGGIO DAL NUOVO EP

Noel Gallagher’s High Flying Birds pubblicano oggi il nuovo brano inedito “This Is The Palce”, brano che dà il titolo anche all’EP in uscita il prossimo 27 settembre.

Il nuovo EP conterrà 5 tracce di cui 3 brani inediti e due remix:

This Is The Place

A Dream Is All I Need To Get By

Evil Flower

This Is The Place (Dense & Pika Remix)

Evil Flower (The Reflex Revision)

Le note stampa ci vengono in aiuto: sebbene completamente differenti da un punto di vista sonoro, tutte queste tre nuove canzoni contengono voci femminili ai cori e alludono a differenti iterazioni della psiche.

“This Is The Place” è il secondo EP con musica inedita pubblicato da Noel in questo 2019 e arriva dopo la pubblicazione a giugno del primo EP “Black Star Dancing”.

Questa estate Noel sarà headliner nei principali festival UK oltre a proseguire con il suo tour. Inoltre, a fine mese Noel raggiungerà gli Smashing Pumpkins per supportarli durante il loro tour americano prima di riunirsi agli U2 per seguirli a novembre in Australia.

Photo credit: Mitch Ikeda