NUOVO SINGOLO PER I THE DARKNESS CHE ANTICIPA L’ALBUM ATTESO AD OTTOBRE

Si chiama “Rock And Roll Deserves To Die” la prima anticipazione che i The Darkness danno di “Easter Is Cancelled”, il nuovo album atteso il 4 ottobre via Cooking Vinyl.

Il bassista Frankie Poullain afferma: “Molte band hanno rinunciato al loro dovere. Il rock and roll è così uniforme ora. Tutti vestono allo stesso modo, sembrano uguali, suonano allo stesso modo. È patetico. Merita di morire. Uccidiamo il cliché. Rompiamo il crocifisso. Questo è in parte ciò di cui parla l’album.”

Il pezzo ha una partenza acustica poi esplode in una vera e propria cavalcata.

Justin Hawkins spiega qualcosa sul disco: “Esamina la brutalità dell’uomo nei confronti dell’uomo, le dicotomie in cui viviamo e le realtà alternative che esistono accanto alla nostra comprensione dell’Universo. Il ciclo delle canzoni definisce l’esistenza umana attraverso una parabola: la morte lenta e persistente e l’eventuale gloriosa rinascita del rock and roll. Questa è la più grande affermazione che una band abbia mai fatto, e lo sforzo ha lasciato il segno. Nel raggiungere un obiettivo così potente, viene tracciata una linea e questo sarà l’ultimo album musicale tradizionale dei The Darkness, perché dopo aver affrontato l’eterno e il massimo, ora dobbiamo passare a forme d’arte superiori. Il futuro è una porta aperta. Chi è qui con noi?”

Ecco la tracklist:

Rock And Roll Deserves To Die

How Can I Lose Your Love

Live ‘til I Die

Heart Explodes

Deck Chair

Easter Is Cancelled

Heavy Metal Lover

In Another Life

Choke On It

We Are The Guitar Men