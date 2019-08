WISHLIST: I 10 DISCHI PIU’ ATTESI DI AGOSTO 2019

Ogni mese escono valanghe di dischi. Pure troppi a volte. Starci dietro non è facile, nemmeno per noi. Così sulla nostra personale agenda ne abbiamo selezionati, in anticipo, dieci che, forse, potrebbero (nel bene o nel male) colpirci. Magari ci sbagliamo, ma la buona volonta ce l’abbiamo messa.

FEEDER

Tallulah

[Feeder]

Release date: 9 agosto

Da quanto ci lasciano intendere i bellissimi singoli di questo nuovo album dei Feeder, beh, ne sentiremo delle belle. Le anticipazioni ci mostrano proprio quello che vorremmo sempre sentire dai nostri Grant e Taka: chitarre pimpanti e melodie appiccicose. Le premesse per un disco pop-rock delizioso ci sono tutte!

SAM FENDER

Hypersonic Missiles

[Polydor Records]

Release date: 9 agosto

Pimpante, accattivante, trascinante con il suo rock che richiama gli anni ’80, quelli di uno Springsteen da stadio. Stiamo parlando di Sam Fender che arriva finalmente all’esordio, forte di una crescita costante in fatto di consensi e di pubblico. Ha cercato di fare il più possibile da solo il buon Sam, suonando più strumenti possibili per dare forma alla visione della SUA musica e sul disco la pensa così: “L’intero album è un’istantanea degli ultimi cinque anni. Puoi sentire la disperazione in esso, suona benissimo, ne sono così fottutamente orgoglioso.”

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

Infest The Rats’ Nest

[Flightless]

Release date: 16 agosto

Stu Mackenzie ha ammesso di aver sempre amato, in gioventù, l’heavy metal: partito dai Metallica è arrivato ai Sodom. I singoli apripista tracciano la via: si ritorna alle origini e agli amori musicali delle scuole superiori per Stu…e che heavy metal sia!!

RIDE

This Is Not A Safe Place

[Wichita Recordings]

Release date: 16 agosto

Andy Bell parla di un ritorno alle atmosfere e al mood di “Nowhere” e, dobbiamo essere sinceri, quella copertina potrebbe anche richiamarci alla mente quello storico esordio. Se “Future Love” era più classica e avvolgente ecco che “Repetition” si muove su una battuta secca e una chitarra ruvida e rabbiosa, mentre le voci dei nostri sono morbide come sempre, volte a creare un contrasto tra dolcezze e graffi. L’attesa è tanta.

SLEATER KINNEY

The Center Won’t Hold

[Mom + Pop]

Release date: 16 agosto

Decisamente sperimentale e spiazzante (con finale rabbioso e incazzato) il nuovo singolo delle Sleater Kinney che, strada facendo, hanno anche perso per strada la batterista Janet Weiss, che comunque è presente nell’album di prossima uscita. La produzione è stata affidata a St. Vincent e a qunto pare la via intrapresa è quella di un oscuro percorso post-moderno. Staremo a vedere.

EZRA FURMAN

Twelve Nudes

[Bella Union]

Release date: 30 agosto

Più chiaro di così il nostro Ezra non potrebbe essere: “Questo è il nostro disco punk. Siamo arrivati ​​a Oakland, in fretta. Abbiamo bevuto e fumato. Quindi abbiamo reso le parti più rumorose ancora più forti. Mi sono fatto male alla voce urlando. Era il 2018, quando le cose andavano male nel mondo. Le canzoni sono nude senza nulla da nascondere. I tempi disperati creano canzoni disperate. Una volta che ammetti quanto sia brutto vivere in una società distrutta, puoi iniziare a resistere e immaginarne una migliore.”

!!!

Wallop

[Warp]

Release date: 30 agosto

Se avete voglia di dance-rock beh, è arrivato il momento di esultare, visto l’arrivo del nuovo album dei !!!. Tante collaborazioni in questo nuovo lavoro, da Meah Pace a Maria Uzor dei Sink Ya Teeth, passando per Cameron Mesirow dei Glasser e il frontman dei Liars, Angus Andrew. Fate largo nel vostro dancefloor casalingo!

WHITNEY

Forever Turned Around

[Secretly Canadian]

Release date: 30 agosto

Lo dobbiamo ammettere. Ci eravamo davvero innamorati della popedelia deliziosa di “Light Upon The Lake” degli Whitney e quindi siamo qui trepidanti ad attendere questo nuovo lavoro, nella speranza di ritorvare ancora carezzevoli magie psych che guardano tanto al pop quanto a un rock/country decisamente carezzevole e solare. I singoli promettono bene, con i loro arrangiamenti sempre curatissimi.

BON IVER

i,i

[Jagjaguwar]

Release date: 30 agosto

Il disco più pop dei Bon Iver? Staremo a vedere. Certo che dopo quello che abbiamo sentito, con gli ottimi singoli anticipatori, e visto a Villafranca, beh, siamo pronti ad avere la pelle d’oca per tutta la durata dell’album….



TOOL

Fear Inoculum

[…]

Release date: 30 agosto

Stavamo per chiudere l’articolo poi ecco l’annuncio. Il 30 agosto, che ci crediate o meno (e ancora facciamo fatica pure noi), dovrebbe uscire il nuovo album dei Tool. Non aggiungiamo niente. Aspettiamo di averlo davvero fra le mani.