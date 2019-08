FURTO DI UNA PIETRA DALLA TOMBA DI IAN CURTIS NEL CIMITERO DI MACCLESFIELD

Una pietra è stata rubata dalla tomba del frontman dei Joy Division Ian Curtis.

Un fan che ha visitato la tomba sabato ha notato che una pietra centrale, usata di solito per tenere gli omaggi floreali, era stata rimossa dalla trama del cimitero di Macclesfield.

Il personale del cimitero ha confermato “Una pietra è stata presa o rimossa, crediamo nel fine settimana. Si tratta di una pietra di circa un metro quadrato con un foro per un omaggio floreale, era li puramente per l’estetica, non c’è alcuna iscrizione, l’abbiamo sostituita.”

I fan erano preoccupati del fatto che fossero stati fatti dei tentativi di rimuovere la pietra centrale con un’iscrizione con il nome, la data della morte di Curtis e le parole “Love will tear us apart“, che si riferiscono allo storico brano dei Joy Division. La lapide originale con la stessa iscrizione era stata rubata nel 2008, la pietra che ne ha preso il posto è ora cementata sul posto.

The top stone on Ian Curtis’s memorial has been removed, without the cemetery’s knowledge.

Ian’s inscribed memorial stone was stolen in 2008 and a replacement securely cemented in place. It appears attempts were made to remove this as well.

Photos (C) Ian Seivwright pic.twitter.com/GB8ilUui0e

— Joy Division Central (@JD_Central) August 5, 2019