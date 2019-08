E’ MORTO DAVID BERMAN DEI SILVER JEWS

David Berman dei Silver Jews era tornato da pochi giorni con l’omonimo primo album del suo nuovo progetto, Purple Mountains (leggi la recensione), realizzato dalla Drag City, ma è di pochi minuti fa la tragica notizia che lo storico musicista di Williamsburg, Virginia è deceduto a soli 52 anni.

E’ stata proprio la nota casa discografica a darne notizia via Twitter: non sono ancora note, invece, le cause della sua morte, che sembra essere comunque improvvisa e inaspettata.

Alla fine degli anni ’80 Berman aveva fondato i Silver Jews insieme a Stephen Malkmus e Bob Nastanovich dei Pavement: il gruppo aveva pubblicato sei album da studio, il cui ultimo è stato “Lookout Mountain, Lookout Sea”, uscito nel 2008, l’anno prima dello scioglimento della band.

We couldn't be more sorry to tell you this. David Berman passed away earlier today. A great friend and one of the most inspiring individuals we've ever known is gone. Rest easy, David. pic.twitter.com/5n5bctcu4j

