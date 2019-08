I LIFE OF AGONY ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM E LO ANTICIPANO CON IL SINGOLO “SCARS”

I Life of Agony pubblicheranno il loro sesto album in studio, “The Sound of Scars”, quest’ autunno. Oltre a svelare i dettagli dell’LP, il gruppo metal alternativo di New York ha lanciato il video musicale per il singolo principale “Scars”.

“The Sound of Scars” arriverà l’11 ottobre e fungerà da “capitolo due” per l’album di debutto della band, “River Runs Red”, che è stato pubblicato 26 anni fa il 12 ottobre 1994. Quel classico album fondeva brillantemente groove metal, post- grunge e una solida base hardcore classica di New York.

La canzone “Scars” si presenta decisamente bene.

“Di gran lunga, questo è il miglior disco dei Life of Agony che puoi ascoltare da anni“, ha osservato il chitarrista Joey Z. in un comunicato stampa. “Siamo davvero tornati alle nostre radici e sfruttato la mentalità che avevamo quando abbiamo iniziato la band.”

Ecco la tracklist:

01. Prelude

02. Scars

03. Black Heart

04. Lay Down

05. Then

06. Empty Hole

07. My Way Out

08. Eliminate

09. Now

10. Once Below

11. Stone

12. Weight of the World

13. When

14. I Surrender





photo by Gino DePinto