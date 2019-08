SECONDO ALBUM PER LISA PRANK A OTTOBRE. “RODEO” è IL PRIMO SINGOLO

A distanza di tre anni dal suo album d’esordio, “Adult Teen”, Lisa Prank sta per tornare con un nuovo LP, “Perfect Love Song”, in uscita il prossimo 4 ottobre via Father / Daughter Records (via Lost Sound Tapes in cassetta).

Il suo sophomore è stato prodotto da Rose Melberg e mixato da Ian LeSage e vede la partecipazione di Bree McKenna al basso e Tom Fitzgibbon alla batteria.

Il primo singolo estratto dalla nuova fatica sulla lunga distanza della musicista pop-punk di Seattle si chiama “Rodeo” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Perfect Love Song” Tracklist:

1. Rodeo

2. Cross My Fingers

3. Next Girl

4. Ignore It

5. Get Mad

6. Need Too Much

7. Work Hard

8. IUD

9. Constellations

10. Brighton Blvd

11. Truth About You

12. Telescope

13. On Time