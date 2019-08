PRIMO LP SOLISTA DI WILLIAM DUVALL DEGLI ALICE IN CHAINS A OTTOBRE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “‘TIL THE LIGHT GUIDES ME HOME”

William DuVall, cantante e chitarrista degli Alice In Chains, pubblicherà il prossimo 4 ottobre, via DVL Recordings, il suo primo LP solista, “One Alone”.

Questo suo debutto sarà un disco acustico, che contrasta in maniera evidente con i vortici sonori, pesanti e intensi, che segnano la maggior parte della sua discografia con gli Alice in Chains.

L’album, che è stato registrato solo voce e chitarra acustica, viene definito dal musicista statunitense come “il nucleo di chi sono come cantante, chitarrista e songwriter.”

Il primo singolo si chiama “‘Til The Light Guides Me Home” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“One Alone” Tracklist:

1. ‘Til The Light Guides Me Home

2. The Veil Of All My Fears

3. The 3 Wishes

4. Strung Out On A Dream

5. White Hot

6. Still Got A Hold On My Heart

7. Smoke And Mirrors

8. So Cruel

9. Chains Around My Heart

10. Keep Driving Me Away

11. No Need To Wonder

Photo Credit: Teresa Sedó