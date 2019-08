MICHAEL KIWANUKA è PRONTO A TORNARE: ANNUNCIO ALBUM E SINGOLO

Michael Kiwanuka ha annunciato l’uscita del suo terzo album in studio. Intitolato semplicemente “Kiwanuka”, il disco avrà 10 tracce e uscirà il 25 ottobre attraverso Interscope.

L’album è stato registrato a New York, Los Angeles e Londra, insieme al produttore Danger Mouse, che ha curato anche “Love & Hate” del 2016. “You ain’t The Problem” è il primo singolo…

In una dichiarazione, Kiwanuka ha spiegato: “L’ultimo album è venuto da un luogo introspettivo e sembrava una terapia, credo. Questo invece riguarda il sentirsi a proprio agio in ciò che sono e chiedersi cosa voglio dire veramente. Come potrei essere audace e sfidare me stesso e l’ascoltatore? Si tratta dell’accettazione di sé in un modo più trionfante piuttosto che malinconico. È un album che esplora cosa significhi un essere umano oggi.”

Ecco la tracklist:

01. You Ain’t The Problem

02. Rolling

03. I’ve Been Dazed

04. Piano Joint (This Kind Of Love) Intro

05. Piano Joint (This Kind Of Love) Main

06. Another Human Being

07. Hero/Hard To Say Goodbye

08. Final Days/Interlude (Loving The People)

09. Solid Ground

10. Light

Photo by Olivia Rose