SESTO ALBUM PER CITY AND COLOUR A OTTOBRE. “LIVING IN LIGHTING” è IL PRIMO SINGOLO

A distanza di quattro anni dal suo quinto album, “If I Should Go Before You”, City And Colour ritornerà il prossimo 4 ottobre, via Still Records, con un nuovo LP, “A Pill For Loneliness”.

Prodotto da Jacquire King (Kings Of Leon, Tom Waits, Modest Mouse) e masterizzato da Emily Lazar (Beck, Coldplay, Dolly Parton), il nuovo disco contiene anche i due già noti singoli “Strangers” e “Astronaut”, mentre ieri il cantante e chitarrista degli Alexisonfire Dallas Green, titolare di questo progetto, ha condiviso un nuovo brano, “Living In Lightning”, che potete ascoltare qui sotto.

“Ho scritto molte canzoni oscure e le ho avvolte nei suoni più belli che potessimo trovare”, ha spiegato il musicista canadese nella press-release, parlando del suo nuovo LP, “Ci sono connotazioni personali, ma sono anche riconoscibili. Sono grato per avere l’opportunità di creare.”

“A Pill For Loneliness” Tracklist:

1. Living in Lightning

2. Astronaut

3. Imagination

4. Difficult Love

5. Me And The Moonlight

6. Mountain Of Madness

7. Song Of Unrest

8. Strangers

9. The War Years

10. Young Lovers

11. Lay Me Down

Photo Credit: Ralph Arvesen