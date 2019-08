SI SCIOLGONO THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN?

Dopo aver suonato ieri sera al Lowlands di Biddinghuizen in Olanda, The Good, The Bad & The Queen sembra che abbiano decise di concludere la loro storia.

Il supergruppo composto da Damon Albarn (Blur), Paul Simonon (The Clash), Simon Tongue (The Verve) e dal batterista di Fela Kuti Tony Allen, che ha realizzato il suo secondo LP, “Merrie Land”, lo scorso novembre, ha ripetuto più volte durante il live-show al noto festival olandese: “Questo è il nostro ultimo concerto.”

La notizia è stata ribadita anche sul loro profilo Twitter: in attesa di ulteriori conferme da parte della band inglese, qui sotto vi facciamo riascoltare , via Spotify, il loro sophomore.

