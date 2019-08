DAVE GROHL NON ESCLUDE UN RITORNO DEI THEM CROOKED VULTURES E INTANTO DA SPETTACOLO A LONDRA AL CLUB NME

Dave Grohl non esclude un ritorno dei Them Crooked Vultures. In una nuova intervista con il Guardian, a Grohl è stato chiesto della situazione del suo supergruppo rock’n’roll, che lo vede impegnato insieme al frontman dei Queens of the Stone Age, Josh Homme, e John Paul Jones dei Led Zeppelin.

“Tecnicamente siamo ancora una band“, ha risposto Grohl. “Ci esercitiamo una volta ogni decennio, e stiamo ormai arrivando in un altro decennio, sbaglio? Non ho notizie ufficiali ma c’è sempre qualcosa che bolle in pentola“.

“Josh è uno dei miei migliori amici“, ha detto Grohl. “Siamo come fratelli. Usciamo e facciamo i waffle insieme. Andiamo in moto. Non c’è nessuno con cui preferisca suonare la batteria. He’s the guy.”

Quando si tratta di Jones, tuttavia, Grohl ha ammesso di essere un po’ in soggezione: “Ci sono momenti in cui ti rilassi su un divano e non pensial suo periodo nei Led Zeppelin. Quindi inizi a suonare ecco che ti viene immediatamente chiaro che tu sei un granello musicale rispetto a quest’uomo“.

I Crooked Vultures hanno pubblicato il loro primo e unico album fino ad oggi nel novembre 2009.

Nel frattempo Grohl è apparso, a sorpresa, al Club NME di Londra venerdì sera. In collaborazione con il tastierista dei Foo Fighters Rami Jaffee e la comparsata pure di Rick Astley, Grohl ha suonato un breve set: “Big Me”, “Everlong”, “Best of You” e “Never Gonna Give You Up” di Astley.