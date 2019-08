THE NATIONAL: VENERDì SU AMAZON ARRIVA IL FILM CONCERTO. GUARDA IL TRAILER.

Questo venerdì, 23 agosto, i National renderanno disponibile su Amazon Prime Video un nuovo film concerto.

“The National: I Am Easy To Find, Live From New York’s Beacon Theatre”, diretto da La Blogoteque, ripropone il concerto che la band ha eseguito nella città americana lo scorso aprile in una delle 5 date di presentazione del nuovo disco, “I Am Easy To Find” (leggi la recensione).

Il live, nel quale Matt Berninger e soci sono affiancati sul palco da Julien Baker, This Is The Kit, Mina Tindle, the Brooklyn Youth Chorus, sarà accompagnato da un EP, disponibile su Amazon Prime Music, che conterrà 5 canzoni eseguite live quella sera.

Guarda il trailer: