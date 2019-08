E’ USCITO UN DOC SUL COLLETTIVO ELEPHANT 6 MA è DISPONIBILE SOLO IN VHS

Un nuovo documentario sul collettivo indie rock Elephant 6 Recording Co. è da qualche giorno disponibile, purtroppo, solo in VHS.

“A Future History Of: The Elephant 6 Recording Co” racconta la storia della comunità musicale che accolse in circa 2 decenni artisti e band del calibro di Of Montreal, Neutral Milk Hotel, the Apples in Stereo, the Olivia Tremor Control, Beulah, Elf Power e molti altri.

Inizialmente annunciato nel 2014 in seguito al lancio di una campagna crowd-funding su PledgeMusic il documentario è diretto da Chad Stockfleth ma sarà disponibile solo in VHS reperibile chiamando un numero telefonico indicato in una serie di flyer che sono stati distribuiti in negozi di dischi e caffetterie di Chicago, New York, Atlanta, Portland, Athens, Los Angeles.

Il doc, inizialmente intitolato “A Place We Have Been To”, riporta interviste ai membri del collettivo e ai fans riproponendo anche inedite esibizioni live.