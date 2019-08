“ON A CLEAR DAY I CAN SEE YOU FOREVER” E’ IL NUOVO DISCO DI LINDSTRøM. ASCOLTA LA LUNGA SUITE “REALLY DEEP SNOW”.

“On A Clear Day I Can See You Forever” è il sesto album di Lindstrøm, il primo composto e registrato integralmente con synth e strumenti invece del solo computer.

Il nuovo album dell’artista norvegese uscirà per la Smalltown Supersound l’11 ottobre, anticipato dai quasi 10 minuti della seconda traccia “Really Deep Snow”. Ascolta il primo singolo:

Mi sono sentito totalmente libero nella realizzazione di questo disco dice Lindstrøm a proposito del sesto e nuovo album “On A Clear Day I Can See You Forever” (titolo ispirato al celebre musical “On A Clear Day You Can See Forever” con Barbra Streisand). La fonte d’ispirazione principale del nuovo album è stato il lavoro di Robert Wyatt, specialmente del suo esordio prog con i Matching Mole.

Durante l’autunno scorso è stata commissionata a Lindstrøm una performance con musica originale per la presentazione del nuovo spazio espositivo di Oslo Henie Onstad Kunstsenter. Idee e parti delle tre performance sold out sono diventate le solide basi dei 4 lunghi brani del nuovo album.

Questo è il primo album composto e registrato da Lindstrøm utlizzando interamente strumenti invece del solo computer. Aveva utilizzato solo synth e drum machine per la sua performance alla Henie Onstad Kunstsenter e l’esperienza ha ispirato un simile set-up per le session del nuovo album. La gioia di creare musica con oggetti fisici ha molto senso per me ora, specialmete dopo averne realizzata negli ultimi 15 anni solo con un computer. Non credo che tornerò sui miei passi.

La title track è un’improvvisazione di 10 minuti sul Moog Memorymoog. La ho adorata così come era e non ho voluto editarla in alcun modo. Le altre tre tracce invece sono state scritte e arrangiate prima delle registrazioni.

Il nuovo Lindstrøm si ispira certamente al progressive dei primi anni ’70, ma anche alla musica classica e al modo di lavorare sui synth tipico dei grandi compositori cinematografici.

Credit Foto: Lin Stensrud