THE SHIVAS: NUOVO ALBUM A OTTOBRE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “GLORIA”

A distanza di oltre tre anni e mezzo dal loro quinto LP, “Better Off Dead”, The Shivas torneranno il prossimo 25 ottobre con un nuovo LP, “Dark Thoughts”, il loro primo per la Tender Loving Empire.

Il nuovo album è il suono di una band affiatata i cui membri hanno imparato non solo a fidarsi uno dell’altro, ma anche come crescere insieme, ci fa sapere la press-release.

“Siamo adulti ora”, spiega la batterista Kristin Leonard, “stiamo iniziando a parlare in maniera molto più filosofica del perché facciamo ciò che facciamo. Una parte della mia musica preferita proviene da persone che hanno bisogno di trovare spazio. La musica è un posto così viscerale per trovare una pubblicazione.”

Ad anticipare il nuovo disco della band psych-garage di Portland ci pensa il primo singolo, “Gloria” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Dark Thoughts” Tracklist:

1. Gloria

2. Turn Me On

3. Playing On The Radio

4. If You See Me

5. Start A Fire

6. IDC Lucky #13

7. Sometimes II

8. Can’t Relax

9. I Want You

10. Feels Surreal

11. Over & Over

12. It’s All In Your Head

13. Can You Feel It Too?